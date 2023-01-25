25 января 2023, 12:36
Нарколог Подорванов рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть у пьющих людей
Нарколог Подорванов: люди во время второй стадии алкоголизма страдают бессонницей
Главный нарколог Курганской области Павел Подорванов в разговоре с изданием URA.ru рассказал, какие проблемы могут возникнуть у людей, пристрастившихся к алкоголю.
В первую очередь медик указал на бессонницу. Она характерна для людей, находящихся на второй стадии алкоголизма, написали «Дни.ру».
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«Во время второй стадии организм требует дозу алкоголя, у пьющего может портиться настроение, появляется апатия, слабость, тремор конечностей, бессонница, раздражительность», — сказал нарколог.
На конечной, третьей стадии у человека происходит распад личности. Больной может пьянеть даже от минимального количества выпитого.
Алкоголь
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