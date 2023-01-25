Общество 25 января 2023, 12:36 Нарколог Подорванов рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть у пьющих людей Нарколог Подорванов: люди во время второй стадии алкоголизма страдают бессонницей

Читать 360tv в

Главный нарколог Курганской области Павел Подорванов в разговоре с изданием URA.ru рассказал, какие проблемы могут возникнуть у людей, пристрастившихся к алкоголю.

В первую очередь медик указал на бессонницу. Она характерна для людей, находящихся на второй стадии алкоголизма, написали «Дни.ру».

Реклама

«Во время второй стадии организм требует дозу алкоголя, у пьющего может портиться настроение, появляется апатия, слабость, тремор конечностей, бессонница, раздражительность», — сказал нарколог.

На конечной, третьей стадии у человека происходит распад личности. Больной может пьянеть даже от минимального количества выпитого.