Общество 24 января 2023, 16:07 Нарколог Петров назвал плюсы сухого закона Нарколог Петров: введение сухого закона может значительно повысить качество жизни россиян

Читать 360tv в

Нарколог Даниил Петров в разговоре с изданием Lenta.ru заявил, что введение в России сухого закона может значительно повысить качество жизни граждан. По его словам, в некоторых случаях спиртное является катализатором бытовых преступлений, однако при внедрении закона их количество сильно снизится.

«С точки зрения экономики это будет плохо сказываться на государстве, в связи с отсутствием доходов от акцизов. Но с точки зрения общего здоровья населения, их трудоспособности, мы точно сможем выйти на новый уровень», — сказал врач.

Реклама

Петров отметил, что при снижении употребления спиртного на уровне государства фиксируется повышение рождаемости, увеличение продолжительность жизни, а также уменьшение количества несчастных случаев на производстве, сообщило РИА ФАН.

Реклама

Ранее СМИ сообщали, что власти Канады порекомендовали своим гражданам полностью отказаться от алкоголя.