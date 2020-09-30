Нарколог оценил состояние дочери Конкина перед ее смертью

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал информацию о том, что в крови погибшей дочери актера Владимира Конкина Софии были обнаружены алкоголь и снотворное.

Ранее СМИ сообщили об обнаружении в крови Софии Конкиной алкоголя и снотворного. По их данным, в организме девушки якобы выявили более двух промилле алкоголя.

«Она выпила не менее 300 миллилитров. <…> Это может быть и не крепкий алкоголь, но в большом количестве. Так что она находилась в состоянии алкогольного опьянения как минимум средней степени», — сказал Казанцев в беседе с «Пятым каналом».

Как отметил психиатр-нарколог, у человека в таком состоянии нарушается координация движения. По его словам, «если такие люди начинают плавать, они довольно часто тонут».

Кроме того, как добавил врач, сочетание алкоголя и снотворного может привести к алкогольной коме и летальному исходу.

«В состоянии опьянения, усиленном седативными препаратами, можно и в ложке воды захлебнуться», — заключил специалист.

Софию Конкину достали из бассейна в фитнес-центре Jumр на Красной Пресне вечером 22 сентября. Девушку доставили в Боткинскую больницу, где она начала дышать. Но, несмотря на все усилия врачей, пациентка скончалась в реанимации. По официальной версии, Конкина утонула в бассейне. При этом родные девушки не верят в такую причину смерти. По словам адвоката Юлии Нитченко, семья девушки рассматривает только версию об убийстве. Кроме того, она отметила, что были уничтожены записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении с бассейном.