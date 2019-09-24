Нарколог объяснил, почему россияне предпочли пиво водке

Назван самый популярный алкоголь в чеках россиян в сентябре Подробнее

Александр Ковтун считает, что пиво занимает главную роль из-за распространенности его продажи, которая выше по сравнению с водкой. По словам специалиста, это обусловлено государственным регулированием.

«Государство раньше запретило рекламу водки, чем пива. При этом пиво производят практически во всех регионах России, это ведь не вино, которое требует более сложных технологических процессов», — сказал нарколог.

Он отметил, что государственное регулирование влияет и на общее потребление алкоголя в стране, сообщила газета «Известия».

«На мой взгляд, употребление алкоголя в целом сокращается. Поскольку оно зарегулировано — нет ночной продажи алкоголя, соответственно нет спонтанных покупок, идут ограничения по продажам спиртных напитков в разлив, в том числе в домах на первых этажах», — объяснил Александр Ковтун.

Психиатр-нарколог добавил, что в связи с этим все сложнее становится реализовывать продукцию.