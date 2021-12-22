Нарколог объяснил, как правильно пить алкоголь на Новый год

Врач-нарколог, психотерапевт Сергей Нурисламов объяснил россиянам, как правильно пить алкоголь на новогодние праздники. По словам специалиста, традиционным напитком в канун Нового года становится шампанское, однако оно в больших количествах чревато последствиями. Об этом написала Pravda.Ru.

«На Новый год традиционно пьют шампанское. Его употребление в больших количествах не одобряют врачи-неврологи, ортопеды… Проблемой считается, что если много принимать шампанское с его специфическими пузырьками, то мы нарушаем работу и питание хрящевой ткани. Переизбыток всего — плохая тенденция», — рассказал врач.

Нарколог порекомендовал не зацикливаться на удовольствии от спиртного, поскольку оно приводит к не самым лучшим последствиям. Выпив слишком много шампанского, можно не только пропустить поздравления, но и не вспомнить саму новогоднюю ночь.

«Только вы зациклились на удовольствии от алкоголя, вы пропустили все остальное — вы пропустили „Голубой огонек“, вы пропустили поздравление детей, которое обычно раньше, до Нового года, вы пропустили момент, когда вам нужно переодеться, если вы мужчина, в костюм Деда Мороза, а девушке переодеться в костюм Снегурочки», — заключил нарколог.