Нарколог объяснил, как бросить курить

Люди, которые курят, часто не могут справиться с этой вредной привычкой, потому что курение превратилось для них в определенный ритуал. Многие хотят покурить после пробуждения, еды или занятий сексом, рассказал нарколог и психиатр Алексей Казанцев.

По мнению специалиста, для того, чтобы избавиться от пагубной зависимости, можно попробовать заменять вредные ритуалы другими. В качестве примера он привел семечки или леденцы, написало News.ru.

«Нужно сломать эти ритуалы своими занятиями: кто-то начинает грызть семечки, кто-то — щелкать монпансье. <…> Также сюда можно добавить и медикаментозные средства — те же пластыри от курения, спреи», — перечислил специалист.

По словам Казанцева, может помочь и чтение литературы о том, как бросить курить. Есть варианты с иглорефлексотерапией и психотерапией. Нарколог предупредил, что у многих курильщиков быстро избавиться от этой привычки не выходит, но это нормально. Важно продолжать прилагать усилия.