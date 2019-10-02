Всемирная организация здравоохранения заявила, что с 2003 года в России стали пить почти вдвое меньше. Врач-нарколог Олег Стеценко в разговоре с «360» объяснил, что зависимость никуда не делась. Просто зачастую она совсем не алкогольная.

На ситуацию с потреблением алкоголя экономика и условия жизни в стране глобального влияния не оказывают. Проявления зависимости при этом, заметил Стеценко, могут быть разными.

ВОЗ: потребление алкоголя снизилось в России почти вдвое с 2003 года Подробнее

«Она может выражаться в разных вещах, порой необычных, — трудоголизме, спортоголизме. <…> Пить стали меньше, да. А остальных проявлений не стало ли больше?» — задался вопросом нарколог.

Комментируя цифры, приведенные ВОЗ, Стеценко подчеркнул, что нельзя говорить о радикальном снижении потребления алкоголя.

«Вроде как, экономическая обстановка в стране стала стабильные. Вроде как, уже не 90-е. Нет ощущения обреченности, того, что „все пропало, мы все умрем“. Какой-то процент снизился. Но не радикально», — заметил врач.

Зависимые были, есть и останутся. Единственное, что мы можем сделать — это предложить таким людям помощь Олег Стеценко врач-нарколог.

Он также выразил сомнение в составленной экспертами ВОЗ статистике по поводу снижения смертности от алкоголизма.

«Удивлен, откуда такая статистика берется. <…> Смерть от алкоголизма — это что? Непосредственно отравление алкоголем? Люди на вечеринке могут его получить, но они не алкоголики — им 18 лет, допустим», — заключил Стеценко.

Ранее в ВОЗ заметили, что за последние 13 лет общее потребление спиртного в России сократилось на 43%. Это повлекло за собой и увеличение средней продолжительности жизни. Специалисты подсчитали, что с 2003 по 2018 год смертность среди мужчин сократилась на 39%, а среди женщин — на 36%. Кроме того, стало меньше смертельных случаев, связанных с потреблением алкоголя.