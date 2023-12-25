25 декабря 2023, 13:39
Нарколог Новиков назвал плохой идеей наливать подросткам шампанское в Новый год
Зампредседателя «Международной лиги трезвости и здоровья», нарколог Олег Новиков в разговоре с изданием «Ридус» назвал плохой идеей наливать подросткам бокал шампанского во время боя курантов в Новый год.
По словам медика, один бокал детям не навредит, однако последствия могут дать о себе знать в будущем.
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«Шампанское — это тот же алкоголь. Кажется, что один фужер под контролем родителей подростку не навредит, но на самом деле это приведет к тому, что контроля у них в будущем не будет никакого», — сообщил врач и добавил, что мозг у мужчин заканчивает формироваться только к 25 годам.
Алкоголь
Новый год
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