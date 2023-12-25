Общество 25 декабря 2023, 13:39 Нарколог Новиков назвал плохой идеей наливать подросткам шампанское в Новый год

Читать 360tv в

Зампредседателя «Международной лиги трезвости и здоровья», нарколог Олег Новиков в разговоре с изданием «Ридус» назвал плохой идеей наливать подросткам бокал шампанского во время боя курантов в Новый год.

По словам медика, один бокал детям не навредит, однако последствия могут дать о себе знать в будущем.

Реклама

«Шампанское — это тот же алкоголь. Кажется, что один фужер под контролем родителей подростку не навредит, но на самом деле это приведет к тому, что контроля у них в будущем не будет никакого», — сообщил врач и добавил, что мозг у мужчин заканчивает формироваться только к 25 годам.