Общество 04 марта 2024, 15:01 Нарколог Нелидов рассказал, что компьютерные игры могут развивать личность ребенка

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Родиетля не стоит запрещать компьютерные игры, лучше направлять ребенка и с их помощью развивать его. Об этом ИА «Время Н» рассказал заведующий диспансерно-поликлиническим отделением № 2 по обслуживанию детского населения Нижегородского областного наркологического диспансера Алексей Нелидов.

По его словам, игры компьютерные игры могут помочь в развитии логического мышления. Главное, чтобы с возрастом они усложнялись. Поэтому родители должны наблюдать за тем, что именно выбирает их чадо и советовать варианты. Например, шутеры и бродилки подойдут детям до восьми лет, потом стоит переходить к стратегиям.

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«Игра — это компонент воспитания. Когда ребенок повышает сложность игр, когда начинает у компьютера выигрывать, когда начинает играть в команде — это нормальное развитие личности. Только этот процесс надо организовывать», — отметил врач.

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