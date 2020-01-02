Нарколог Минздрава выступил против ночной продажи шампанского в праздники
Так он отреагировал на предложение парламентария из Ленинградской области Владимира Петрова увеличить время продажи слабоалкогольных напитков в новогодние праздники. По словам регионального депутата, послабление закона «не нанесет здоровью нации никакого вреда», а лишь поможет «избавиться от ненужной спешки» на Новый год.
Сейчас, отметил Петров, многие работают допоздна и «не успевают совершить „алкогольный шопинг“».
Брюн, в свою очередь, заявил, что более широкая продажа пива и вина «не снижает, как показала практика, выпивание крепких алкогольных напитков, тем более зимой».
Вместо этого нарколог предложил просвещать россиян, учить их безопасному потреблению алкоголя.
Есть программы про еду, есть как пользоваться бытовыми приборами, и скромно умалчивается о том, что люди употребляют алкоголь, а их надо этому учить.Евгений Брюнглавный внештатный нарколог Минздрава