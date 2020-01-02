Нарколог Минздрава выступил против ночной продажи шампанского в праздники

Так он отреагировал на предложение парламентария из Ленинградской области Владимира Петрова увеличить время продажи слабоалкогольных напитков в новогодние праздники. По словам регионального депутата, послабление закона «не нанесет здоровью нации никакого вреда», а лишь поможет «избавиться от ненужной спешки» на Новый год.

Сейчас, отметил Петров, многие работают допоздна и «не успевают совершить „алкогольный шопинг“».

Брюн, в свою очередь, заявил, что более широкая продажа пива и вина «не снижает, как показала практика, выпивание крепких алкогольных напитков, тем более зимой».

Вместо этого нарколог предложил просвещать россиян, учить их безопасному потреблению алкоголя.