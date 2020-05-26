Нарколог Минздрава: алкоголь и вирус убивают россиян в 2020 году

За первые три месяца 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за этот же период 2019 года. В Минздраве считают, что виноват в этом в том числе алкоголь.

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн привел данные статистики по смертности в России на пресс-конференции. Специалиста процитировал «Интерфакс».

«За три месяца — январь–март — в России в 2019 году умерли в работоспособном возрасте 36 584 человека, а в 2020 году — 37 346», — подчеркнул он.

В Москве за апрель смертность тоже повысилась: с чуть более 10 тысяч человек в 2019-м до 11 846 тысяч.

«Думаю, наркологические проблемы выходят на одно из первых мест, не только вирусная нагрузка», — подчеркнул Брюн.

Роль алкоголя в смертности трудоспособного населения он назвал «довольно значительной». Причем умирает человек не от алкоголизма, а от вызванных употреблением спиртного причин: воздействия на сердечно-сосудистую системы, психических расстройств, снижения иммунитета, заболеваний ЖКТ, нервной системы и других патологий.

Чтобы выявлять пьянство, Брюн предложил допустить наркологов в трудовые коллективы. Он заметил, что профсоюзы практически не занимаются этой проблемой.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее говорила, что за первые четыре месяца 2020 года в России умерло меньше людей, чем за аналогичный период прошлого года.