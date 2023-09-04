Общество 04 сентября 2023, 17:42 Нарколог Менделевич: эффективность БАДов от похмелья вызывает вопросы

Читать 360tv в

БАДы от похмелья не проходят никаких клинических исследований, поэтому их эффективность и безопасность вызывают определенные вопросы. Об этом сообщил нарколог Владимир Менделевич в беседе с «Национальной службой новостей».

По итогам первого полугодия продажи БАДов для избавления от симптомов похмелья выросли на 55,6%. По словам специалиста, россияне с тали меньше доверять лекарственным препаратам. Также люди начали отдавать предпочтение разнообразным добавкам из-за роста цен на лекарства.

Реклама

Менделевич отметил, что многие врачи скептически относятся к БАДам именно из-за отсутствия исследований, доказывающих их эффективность.