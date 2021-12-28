Нарколог Марат Сараев рассказал, как выявить алкогольную зависимость на ранней стадии

Предрасположенность к алкогольной зависимости можно выявить на ранней стадии — по тому, как человек себя ведет после «алкогольных» вечеринок, например, на Новый год. Об этом Общественной службе новостей рассказал кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев.

Первый признак — если у человека очень сильное похмелье, которое сопровождается вспыльчивостью, плохим настроением, тревогой. Кроме того, заподозрить неладное можно, если человек начинает опохмеляться с утра после пьянки.

«Очень плохое самочувствие на следующий день, повышенный уровень интоксикации, соответствующими признаками являются повышенное артериальное давление, тошнота, рвота, вялость, плохое, тревожное настроение, и в этот момент человек не находит иного способа как выбивать клин клином, то есть начинает употреблять алкоголь для того, чтобы решить вчерашние проблемы. Это называется опохмеление в простонародье. И вот в этот момент, когда человек вынужден ежедневно употреблять алкоголь, это так называемый, ситуационный обусловленный запой, вот в этом случае, если он два, три дня употребляет алкоголь, нужно уже задуматься о том, что началась проблема», — пояснил врач.