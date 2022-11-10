Общество 10 ноября 2022, 12:27 Нарколог Магалиф заявил, что организм восстановится через неделю после отказа от алкоголя

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Врач-нарколог Алексей Магалиф в разговоре с изданием kp.ru заявил, что если полностью отказаться от алкоголя, то организм очистится от токсинов уже через неделю.

«Если человека выводят из длительного запоя (запоем считается более 500 миллилитров крепкого алкоголя в день). Самые сложные первые 72 часа. Именно в это время организм начинает очищаться от алкогольных токсинов», — рассказал медик.

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После выхода из запоя человек может испытывать мигрени, тошноту, боли в мышцах и дрожание рук и ног. Такое состояние может длиться около недели. В это время важно пить печеночные ферменты, препарат с калием для сердца, сорбенты и витамины.

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Если наступает ломка, врач советует пойти прогуляться или заняться чем-то полезным, чтобы отвлечься от мыслей об алкоголе.

Через неделю, по словам медика, происходит очищение организма, восстанавливается сон, не дрожат руки и не скачет настроение.