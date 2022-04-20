Нарколог Куркова рассказала о современных методах лечения алкогольной и наркотической зависимостей

Заместитель главного врача Городской наркологической больницы на 4-й линии Васильевского острова Елена Куркова рассказала о том, какие способы применяют специалисты для лечения наркозависимых пациентов. Об этом написал «Петербургский дневник».

По словам Курковой, психологическую зависимость от алкоголя и наркотиков победить намного сложнее, чем снять абстинентный синдром — ломку.

«Если человек выпивает в пятницу, а в субботу ощущает, что ему надо опохмелиться, факт заболевания уже есть, потому что возникла физическая зависимость, и это уже начало второй стадии алкоголизма. А вот первую стадию у нас почти не регистрируют, потому что просто никто не обращается: сам человек не способен понять, что у него проблемы», — сообщила медик.

Она отметила, что с наркозависимыми людьми происходит нечто подобное. Зависимость развивается независимо от того, какой наркотик человек принял. Особенно опасны синтетические наркотики, из-за которых развивается сильная психологическая зависимость.

Куркова отметила, что в последние годы их больница переходит на комплексную терапию лечения зависимых пациентов. Она включает сразу несколько этапов: медикаментозную терапию или детокс, восстановление физического состояния. Затем с пациентами начинают работать психологи и психотерапевты, также они могут назначать различные препараты.

С психологической зависимостью бороться сложнее, чем с физической. Эффект от лечения будет в том случае, если у пациента есть желание излечиться, заключила специалист.