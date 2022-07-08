Нарколог Куренков рассказал об отличии женского и мужского алкоголизма

Кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог психиатрической клиники Госпитальная Игорь Куреко объяснил, правда ли утверждение, что женский алкоголизм является более опасным, чем мужской. Об этом написало РИА ФАН.

Прежде всего специалист отметил, что в науке алкоголизм не разделяется на мужской и женский.

«С точки зрения наркологии у алкоголизма нет разделения на мужской или женский. Это медико-социальное заболевание, которое характеризуется поражением как непосредственно тканей организма, так и волевой сферы. Волевые расстройства — это симптомы нарушения целенаправленности деятельности, представленные ослаблением, отсутствием, усилением и извращением произвольной активности», — сказал он.

Что же касается мнения о том, что алкоголизм у женщин развивается быстрее и протекает тяжелее, чем у мужчин, нарколог заявил, что это не так.

«На этот счет есть несколько разных точек зрения: одна из них утверждает, что алкоголизм у женщин развивается быстрее и тяжело проходит, хотя на самом деле это не так. У женщин, равно как и у мужчин, данное заболевание формируется совершенно одинаково. Тут основную роль играет именно волевой аспект: насколько воля человека нарушена, настолько имеют место сопутствующие факторы, такие, например, как поражение центральной нервной системы. То, что алкоголизм у женщин протекает тяжелее, тоже некорректное утверждение <…>», — сказал он.

Медик подчеркнул, что механизмы поражения ткани при алкоголизме у всех будут одинаковыми. При этом утверждение, что женский алкоголизм неизлечим, также является неверным, заключил специалист.