Общество 15 января 2024, 17:33 Нарколог Ковтун усомнился в данных Росстата, что в России начало расти количество людей, страдающих алкоголизмом

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Врач-нарколог Александр Ковтун в беседе с ИА НСН прокомментировал статистику Росстата о росте числа больных алкоголизмом в России. По его словам, в том медцентре, где он работает, количество человек, обращающихся за помощью, не стало больше.

«Я работаю в частном медицинском учреждении и могу сказать, что за помощью обращаются не чаще, чем в предыдущие годы. После более внимательного изучения данных Росстата может возникнуть ясность, с чем это связано», — сказал медик.

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Ранее «Коммерсантъ» написал, что в России начало расти число людей с алкогольной зависимостью. Издание ссылается на сборник Росстата «Здравоохранение в России — 2023», который был опубликован в декабре прошлого года.