Общество 25 января 2024, 16:07 Нарколог Кочегулов: мужской и женский алкоголизм не имеют отличий

Читать 360tv в

Нарколог Вадим Кочегулов развеял миф об отличиях развития женского и мужского алкоголизма. Представители обоих полов переносят недуг одинаково, отметил эксперт в беседе с RuNews24.ru.

Врач также рассказал, что зависимого характеризует отсутствие опьянения даже при большой дозе спиртного. По словам эксперта, такой человек может выглядеть опрятно, что отводит подозрения, добавил сайт Utro.ru.