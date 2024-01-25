25 января 2024, 16:07
Нарколог Кочегулов: мужской и женский алкоголизм не имеют отличий
Нарколог Вадим Кочегулов развеял миф об отличиях развития женского и мужского алкоголизма. Представители обоих полов переносят недуг одинаково, отметил эксперт в беседе с RuNews24.ru.
Врач также рассказал, что зависимого характеризует отсутствие опьянения даже при большой дозе спиртного. По словам эксперта, такой человек может выглядеть опрятно, что отводит подозрения, добавил сайт Utro.ru.
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