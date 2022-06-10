Нарколог Казанцев рассказал об опасности алкоголя в жару

Распитие алкоголя в жаркую погоду может сильно навредить здоровью, возможен даже летальный исход. Об этом Ura.ru рассказал врач-нарколог Алексей Казанцев.

В жаркую погоду в организме наступает обезвоживание с повышенной теплоотдачей. Алкоголь еще больше усиливает теплоотдачу, снижает водно-электролитный баланс, обезвоживает организм и вымывает микроэлементы: калий, натрий, магний, кальций.

«Алкоголь в жару может привести к тепловому удару, человек в состоянии опьянения неконтролируем, он засыпает пьяный и, находясь под прямыми солнечными лучами, довольно часто получает солнечный удар, который может привести к летальному исходу», — добавил врач.