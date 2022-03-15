Нарколог Казанцев рассказал, как не переступить рубеж и не стать алкоголиком

Врач-нарколог Алексей Казанцев заявил, что многие люди в попытке убежать от неприятной действительности начинают злоупотреблять спиртными напитками. В один момент они сами не замечают, как впали в зависимость. Как не превратиться в алкоголика, он рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Основная граница алкоголизма — это потеря количественного контроля. Проблемы начинаются, если человек выпивает алкоголь и не может остановиться, пока не напьется. Ситуационная потеря количественного контроля означает, что человека не может остановить даже то, что ему на следующий день нужно идти на работу или надо сделать какие-то дела», — объяснил Казанцев.

Еще одним настораживающим фактором является желание опохмелиться на следующее утро. Если человек не может прожить без этого, значит он уже впал в зависимость. В случае приближения к подобным состояниям Казанцев рекомендует немедленно обращаться к специалисту.

«Если вы понимаете, что приближаетесь к подобного рода проблемам, то необходимо обратиться к специалистам. Сейчас есть масса частных врачей, к которым без постановки на учет (в наркологическом диспансере, — ред.), можно обратиться и получить консультацию. Вам выпишут рекомендации по медикаментозному лечению и направят на психологическую помощь и поддержку», — посоветовал он.