Общество 11 сентября 2023, 16:35 Нарколог Исаев: за последние 15 лет в России снизилось потребление алкоголя на 20-25%

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На сегодняшний день Россия по уровню употребления алкоголя гражданами находится на среднеевропейском уровне. Только за последние 15 лет продажа спиртосодержащих напитков снизилась на 20-25%, сообщил ИА НСН врач-нарколог Руслан Исаев.

Он подчеркнул, что это официальная статистика. По неофициальным данным, в стране увеличилась продажа самогона и контрафактного алкоголя.

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«Это официальные данные. Но есть еще и неофициальные, учитывающие большое количество самогона, контрафактного алкоголя и так далее», — добавил эксперт.

По сообщению РБК, потребление алкоголя в 2022 году в России сократилось на 5% по сравнению с 2019 годом. Если 15 лет назад на человека приходилось 18 литров этанола в год, то сейчас — чуть более восьми.