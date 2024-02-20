Общество 20 февраля 2024, 15:12 Нарколог Исаев указал на рост популярности ЗОЖ среди россиян

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Нарколог Руслан Исаев заявил, что в России набирает силу тренд на здоровый образ жизни. Молодежь все чаще отказывается от алкоголя и визитов в ночные клубы, отметил эксперт в беседе с ИА НСН.

По его словам, соответствующие выводы можно сделать, например, благодаря масштабам посещений фитнес-залов. Кроме того, заведения для вечеринок теряют былую популярность, добавил врач.

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Так, в Башкирии существует множество мероприятий для продвижения ЗОЖ, заключил эксперт.