Нарколог Исаев назвал принципы лечения алкоголизма | 360°

Общество 21 октября 2022, 21:02 Нарколог Исаев назвал принципы лечения алкоголизма

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Алкоголизм не лечится самостоятельно, если человек уже болен, ему необходима помощь специалистов. Об этом в разговоре с ИА НСН сказал врач-нарколог Руслан Исаев.

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Бытует мнение, что, чтобы излечиться от алкоголизма, человеку необходима организация досуга и хобби, однако в реальности это может помочь только тем, кто находится в группе риска, а не тем, кто уже имеет зависимость. Зависимым от алкоголя необходима помочь врачей и стационарное лечение. Уже после, на этапе реабилитации, важен досуг и различные занятия, чтобы у человека не было соблазна вернуться к употреблению алкоголя в свободное время.