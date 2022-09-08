Нарколог Исаев заявил, что игромании больше подвержены мужчины | 360°

Общество 08 сентября 2022, 16:27 Поделиться Telegram

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Viber Нарколог Исаев заявил, что игромании больше подвержены мужчины

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Врач-нарколог, президент Независимой наркологической гильдии, руководитель клиники доктора Исаева Руслан Исаев заявил, что игромания - настоящий современный бум, где люди проигрывают огромные суммы денег. Особенно этой зависимости подвержены мужчины, написала “Общественная служба новостей”.

По словам медика, игромания становится одним из видов психологического расстройства, когда азарт переходит в серьезную зависимость.

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«Игровая зависимость — это сейчас огромный бум. Люди проигрывают состояния. Раньше были казино. Сейчас вместо них есть букмекерские конторы», — сказал он.

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Исаев добавил, что первая игровая зависимость может появляться в школьные годы, когда ребенку покупают гаджеты и видеоигры.

«У школьников из старших классов игровая зависимость может присутствовать в начальной стадии, поскольку финансовые возможности у них ограничены. А вот в возрасте после 18 лет, когда появляются первые заработки, склонность к ставкам, азартным играм часто переходит в игровую зависимость с финансовыми последствиями», — сообщил медик.

С такой проблемой лучше не бороться самостоятельно, а обращаться к специалисту, заключил нарколог.

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