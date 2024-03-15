Общество 15 марта 2024, 11:51 Нарколог Исаев: даже тяжелые формы женского алкоголизма можно вылечить

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Психиатр-нарколог Руслан Исаев развеял популярный миф о женском алкоголизме. Даже тяжелые формы данной зависимости являются излечимыми, отметил эксперт в беседе с «Радио 1».

По его словам, непреодолимая тяга к спиртному у представительниц прекрасного пола обычно связана с депрессией и тревожным расстройством. Еще одна причина — неудачные истории с замужеством.

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Врач отметил, что в настоящее время специалисты могут предоставить таким пациентам комплексное лечение и реабилитацию. Однако большое значение имеет готовность к лечению самого человека и его родственников, добавили «Известия».