Общество 06 апреля 2023, 15:29 Нарколог Холдин объяснил родителям, что жирные пятна на одежде выдают курильщика вейпа

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Понять, что ребенок курит вейп, можно по ряду признаков. Об этом News.ru рассказал главный внештатный нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

По его словам, нужно присмотреться к одежде своего ребенка. Жирные и сладко пахнущие пятна на ней могут выдать курильщика. Также врач рекомендовал принюхаться к запаху в комнате. Химические ароматизаторы — еще один повод насторожиться.

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«Внимательный родитель насторожится, если от одежды ребенка или в комнате сильно пахнет выпечкой, запахом ягод, фруктов, шоколада, то есть химическими ароматизаторами», — рассказал Виталий Холдин.

Он добавил, что курильщики часто становятся раздражительными и суетливыми. Также может наблюдаться сонливость и усталость.

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