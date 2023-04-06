06 апреля 2023, 15:29
Нарколог Холдин объяснил родителям, что жирные пятна на одежде выдают курильщика вейпа
Понять, что ребенок курит вейп, можно по ряду признаков. Об этом News.ru рассказал главный внештатный нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
По его словам, нужно присмотреться к одежде своего ребенка. Жирные и сладко пахнущие пятна на ней могут выдать курильщика. Также врач рекомендовал принюхаться к запаху в комнате. Химические ароматизаторы — еще один повод насторожиться.
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«Внимательный родитель насторожится, если от одежды ребенка или в комнате сильно пахнет выпечкой, запахом ягод, фруктов, шоколада, то есть химическими ароматизаторами», — рассказал Виталий Холдин.
Он добавил, что курильщики часто становятся раздражительными и суетливыми. Также может наблюдаться сонливость и усталость.
Дети
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