Общество 11 сентября 2023, 16:38 Нарколог Холдин: детское шампанское может стать причиной подросткового алкоголизма

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Употребление детского шампанского может привести к развитию алкоголизма у подростков. Об этом сообщил психиатр-нарколог Виталий Холдин в беседе с News.ru.

По словам специалиста, родителям не стоит покупать такой напиток на детские застолья. Лучше всего своим примером показать ребенку, что любые семейные праздники могут обходиться без алкоголя.

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Чтобы предотвратить развитие зависимости в подростковом возрасте, у ребенка должно быть хобби, которое будет интереснее времяпрепровождения в компаниях с распитием спиртного.