Нарколог Готлиб объяснила, что может уберечь подростка от алкогольной зависимости

Нарколог Вероника Готлиб заявила, что для того чтобы ребенок не впал в алкогольную и наркотическую зависимости, с ним необходимо выстроить доверительные отношения. Об этом написала «Газета.ru».

Специалист отметила, что обычного разговора с детьми недостаточно, поскольку есть много примеров, где у порядочных родителей вырастают зависимые от алкоголя дети.

«В своей практике я часто сталкиваюсь с употреблением у детей, в семьях которых сложились неуважительные, недоверительные и некорректные отношения, где ни у взрослых, ни у ребенка не сформированы личные границы, где нет четких правил, что можно, а что нельзя», — сказала нарколог.

Готлиб считает, что любой родитель должен хвалить и поддерживать своего ребенка, но при этом дать ему понять, что каждое событие имеет последствия и наказание.