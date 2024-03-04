Общество 04 марта 2024, 12:21 Нарколог Гончаров заявил, что безопасных доз алкоголя не существует

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С точки зрения доказательной медицины безопасных доз алкоголя не существует. Об этом рассказал психиатр-нарколог Олег Гончаров в беседе с «Ридусом».

Однако эксперт посоветовал обратить внимание на максимальные порции, которые могут свести к минимуму риск негативных последствий для здоровья.

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«У мужчин они чуть выше, у женщин — чуть ниже. Это измеряется в „стандартных дозах“ — примерно 330 миллилитров самого легкого пива. У мужчин — три-четыре „стандартных дозы“ в неделю, у женщин — две-три», — пояснил врач.

По его словам, шесть таких частей — уже день тяжелого пьянства.