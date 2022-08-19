Нарколог Гончаров объяснил вред от курения даже двух сигарет в день

Психиатр-нарколог Олег Гончаров в беседе с изданием NEWS.ru заявил, что даже одна-две сигареты в день негативно влияют на состояние здоровья человека.

Как отметил медик, любая доза никотина наносит вред организму.

«Если мы говорим о никотине, во-первых, это наркотик, во-вторых, продукты горения или то, на чем основаны вейпы. Понятно, что вред для здоровья в любом случае существует. Представить себе, что какая та доза абсолютно безвредна, такого быть не может. Не случайно говорят, что это вредная привычка», — сказал врач.

По словам заместителя министра здравоохранения РФ Олега Салагая, вероятность умереть у курящего тем выше, чем раньше он начал курить. Чиновник отметил, что от 70% до 90% случаев смерти от рака легкого связано именно с курением.