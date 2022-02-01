Нарколог Елена Куркова опровергла слухи о пользе абсента при лечении COVID-19

Существуем мнение, что полоскание горла абсентом якобы помогает при лечении COVID-19. Однако это миф, а алкоголь может даже навредить при болезни. Об этом рассказала заместитель главного врача Городской наркологической больницы Елена Куркова. Мнением эксперта поделилось РИА ФАН.

«Когда алкоголь соприкасается с COVID-19, говорят, что он обладает обезоруживающим эффектом. Надо понимать, что коронавирус — воздушно-капельная инфекция, она попадает в дыхательные пути, а алкоголь — прямиком в пищевод или желудок», — пояснила Куркова.

Невозможно так же «смыть» вирус со слизистой, полоская горло абсентом, как советуют в интернете.

«К тому же, употребляя алкоголь, мы выводим витамины и снижаем иммунную систему. Для коронавируса, я думаю, это не лучшие последствия», — заключила врач.