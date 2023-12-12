Общество 12 декабря 2023, 16:02 Нарколог Денисенков: повышенная потливость и бегающая челюсть могут указывать на употребление человеком наркотиков

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Сужение зрачков до неестественных размеров, повышенная потливость, бегающая челюсть и изменения в двигательных процессах могут указывать на употребление человеком наркотических веществ. Об этом «Известиям»рассказал врач-психиатр, психотерапевт и нарколог Антон Денисенков.

К другим признакам употребления наркотиков медики относят нарушение речи, когда она становится слишком затянутой, либо, напротив, быстрой с повышением голоса.

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«В отличие от естественных стимуляторов химические очень сильно истощают организм и кроме мгновенной эйфории приносят целую палитру расстройств вегетативной нервной системы», — отметил нарколог.