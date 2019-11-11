Нарколог: более 1,5 миллиона россиян страдают алкоголизмом и алкогольными психозами

В ходе пресс-конференции о возвращении вытрезвителей Шевцова рассказала, что в 2018 году диагноз алкоголизм и алкогольные психозы стоял у 1 594 тысяч пациентов, состоявших на диспансерном наблюдении.

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«Изрядная часть этого количества это пациенты в ремиссии, потому что диспансерное наблюдение ведется в течение трех лет. Но все равно это количество очень значительное. В связи со смертью в 2018 году с наблюдения было снято 38 тысяч 254 человека. Это точно посчитанные люди, это наши пациенты, за каждым из которых длительная история и злоупотребления алкогольными напитками, и формирование зависимости, и борьбы за его здоровье, и взаимодействие с врачами и психологами», — подчеркнула Шевцова.

Законопроект о вытрезвителях приняла в первом чтении Госдума. Их возрождение предусматривает государственно-частное партнерство. Отмечается, что инициатива связана с ростом числа преступлений, совершенных пьяными, почти на треть за время с закрытия вытрезвителей.