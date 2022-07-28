Нарколог Андрей Шкуропат рассказал, какие лекарства нельзя принимать за рулем

Выпитые перед поездкой на машине квас или кефир при проверке не покажут алкоголь в организме, вопреки распространенному мнению. В отличие от некоторых часто используемых лекарств. Об этом газете «Петербургский дневник» рассказал психиатр-нарколог Андрей Шкуропат.

Например, опьянение могут показать корвалол, валокордин, андипал и другие препараты, включающие в состав барбитураты.

«Даже если гражданин принял несколько капель, это приводит к установлению опьянения водителя вследствие потребления психотропных веществ. Их нельзя принимать водителям ни в каком виде. Сейчас постоянно говорится об этом, но все равно попадаются достаточно много людей, не знающих данного факта. Подчеркиваю: за две недели до того, как сесть за руль, нельзя применять подобные препараты, к тому же они имеют свойство накапливаться в организме», — подчеркнул врач.