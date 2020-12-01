Нарколог: анализы не помогут определить, употребляет ли ребенок наркотики

По его словам, многие современные вещества, популярные у подростков, невозможно выявить при помощи анализов. Также нельзя выявить и эпизодическое употребление наркотиков. Сараев добавил, что ради повышения выявляемости, к зависимым могут причислить детей с другими проблемами.

«Начнут записывать в зависимые детей с девиантным поведением, детей с табачной зависимостью», — пояснил эксперт.