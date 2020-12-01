Нарколог: анализы не помогут определить, употребляет ли ребенок наркотики
Кандидат медицинских наук Марат Сараев рассказал, что проверка детей на наркотики не даст нужного результата. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По его словам, многие современные вещества, популярные у подростков, невозможно выявить при помощи анализов. Также нельзя выявить и эпизодическое употребление наркотиков. Сараев добавил, что ради повышения выявляемости, к зависимым могут причислить детей с другими проблемами.
«Начнут записывать в зависимые детей с девиантным поведением, детей с табачной зависимостью», — пояснил эксперт.