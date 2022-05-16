Нарколог Алексей Магалиф рассказал, кому противопоказан алкоголь

Алкоголь противопоказан людям, у которых есть проблемы с нервной системой. Об этом в интервью Ura.ru рассказал психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Магалиф.

Речь идет как о людях с диагностированными психическими расстройствами, так и о тех, у кого просто не очень стабильная нервная система, поскольку алкоголь «расшатывает» ее еще сильнее.

«Это не только люди, страдающие психическими заболеваниями, но и эмоционально неустойчивые, склонные к частым перепадам настроения, у которых нервная система легко возбуждается и возникает эмоциональное напряжение. Однако далеко не все относятся к этому ответственно», — сказал врач.