Нарколабораторию по производству мефедрона обнаружили в Башкирии

В городе Нефтекамск полицейские рассекретили нарколабораторию, в которой изготавливали мефедрон. У злоумышленников было изъято 123 килограмма наркотиков, сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

«Злоумышленники изготавливали мефедрон в нарколаборатории, расположенной в частном доме на территории города Нефтекамска. Затем оптовыми партиями сбывали его покупателям через интернет-магазин в так называемом теневом сегменте сети», — процитировал Волк «Взгляд».

Сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых. У них дома нашли самодельный химический реактор, средства связи, оборудование для вакуумной упаковки товара и средства индивидуальной защиты. Следствие полагает, что вещества для производства наркотиков доставлялись транспортными компаниями из других регионов.

Возбуждены уголовные дела по статьям об незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Подозреваемые находятся под стражей.