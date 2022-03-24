Нарколабораторию обнаружили в Меленковском районе Владимирской области

Два жителя Меленковского района Владимирской области оборудовали нарколабораторию по производству мефедрона. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на следственное отделение УФСБ России по региону.

Правоохранителям удалось изъять 3,154 килограмма готового к реализации наркотического средства. В нарколаборатории также были обнаружены оборудование и реагенты для производства более 100 килограммов наркотиков.

В отношении задержанных следствие возбудило уголовное дело по статье «Незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Расследование продолжается.