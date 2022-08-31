Нарколабораторию обнаружили в Ивановской области

В Ивановской области суд вынесет наказание 14 участникам ОПГ, подозреваемым в создании нарколаборатории. Об этом написал «Царьград».

По данным следствия, в 2019–2020 годах преступная группа организовала подпольные лаборатории по производству наркотиков в Кинешемском и Пучежском районах. Сотрудники УФСБ РФ по Ивановской области вычислили наркодилеров и пресекли их незаконную деятельность.

Известно, что из оборота изъяли более 90 килограммов наркотических средств, а также все оборудование.