Наркодиспансер в Старом Осколе «разыграл» пять бесплатных медосмотров

В наркологическом диспансере Старого Оскола устроили лотерейный розыгрыш пяти «билетов», с помощью которых можно пройти осмотр у нарколога бесплатно. Видео появились в белгородских пабликах во «ВКонтакте».

«Один человек берет один билет. Кому попадется счастливый билет, тот комиссию проходит бесплатно», — объявила женщина на видео, которая, видимо, является сотрудницей местного наркодиспансера.

К этой акции наркологи привлекли волонтеров. Одетые в белое молодые люди ходят с мешочком и раздают в очереди билеты. По словам женщины, за дверью диспансера целая толпа тех, кто желает пройти осмотр.

С 22 ноября в России должны были измениться правила медосвидетельствования водителей. Для получения справки от нарколога нужно будет сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, который показывает регулярное употребление алкоголя. Из-за этого ожидается, что медицинские справки подорожают в несколько раз. Называются суммы от пяти до восьми тысяч рублей.

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Из-за грозящего подорожания по всей стране 21 ноября образовались огромные очереди. Люди приходили в наркодиспансер с раннего утра, несмотря на то, что в некоторых регионах наступили 20-градусные морозы.

Из-за ажиотажа Министерство здравоохранения приняло решение отложить вступление постановления в силу на неопределенный срок.