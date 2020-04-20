Наркодиспансер в Чите закрылся на карантин из-за зараженных коронавирусом

Еще одно специализированное учреждение в России закрылось на карантин из-за коронавируса. В этот раз у пяти человек из наркодиспансера в Чите нашли инфекцию 2019-nCoV.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края. Главный санитарный врач региона Светлана Лапа уточнила, что COVID-19 подтвердился у одного работника и четырех пациентов наркодиспансера. Она отметила, что находящиеся в учреждении люди останутся там на карантин на 14 дней. РИА «Новости» написало, что 364 человека из наркодиспансера уже обследованы.

Правительство края уточнило, что за прошедшие сутки в Забайкалье госпитализировали семь человек с COVID-19. Таким образом в регионе подтверждено 55 случаев заражения. Восемь заболевших — дети. Инфицированные люди живут в Чите, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Нерчинском, Могойтуйском, Улетовском, Чернышевском районах. Четыре человека уже выписались из больниц.

Ранее стало известно, что у более 50 человек в доме престарелых в Вязьме подтвердился COVID-19. Сейчас он закрыт на карантин. По последним в России, зарегистрировано свыше 42 тысяч случаев заражения 2019-nCoV.