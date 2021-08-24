Наркодилера осудят в Югре

В ХМАО перед судом предстанет 34-летний мужчина, которого обвинили в приобретении наркотиков и покушении на их незаконных сбыт. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Следствие установило, что обвиняемый приобретал партии запрещенных веществ для дальнейшей перепродажи. После возбуждения уголовного дела он выехал за пределы России. В 2019 году его поймали в Марокко и заключили под стражу. В декабре мужчину доставили в Россию. Его дело рассмотрит Нефтеюганский районный суд.