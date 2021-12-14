Наряды на Новый год: от каких лучше отказаться

Стилист Екатерина Зобкова рассказала, какие наряды не подходят для Нового года. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным газеты «Петербургский дневник», она заявила, что нужно найти баланс, чтобы не выглядеть слишком скромно или слишком вызывающе.

«Прекрасной половине человечества нужно забыть про „костюм серой мышки“ и неказистый трикотаж. В то же время с попыткой нарядиться поярче главное не переборщить», — думает Зобкова.

По ее мнению, слишком откровенные или торжественные наряды будут выглядеть неуместно. Также не подойдут слишком вычурные прически с обилием заколок и кудряшек.

Новый год близко, а это значит, что пора готовить не только наряды и подарки, но и праздничные пожелания для коллег, начальства и близких людей. Психологи и эксперты по этикету рассказали «360», как лучше поздравлять с Новым годом разные категории людей и на какие подарки стоит обратить внимание.