Наргиз раскритиковала поведение Ефремова в суде

«Когда я вижу, что это начинает уже перерастать в не просто какой-то балаган… Когда я вижу, что Михаил Ефремов начинает хамить родственникам потерпевших, когда я вижу, как он сидит на заседаниях суда…», — сказала певица.

Наргиз назвала Ефремова больным человеком и подчеркнула, что это не проблемы общества, а его собственные. Она призналась, что хочет перестать следить за ходом дела Ефремова, но все равно наблюдает за происходящим в суде.

3 сентября в Пресненском суде Москвы прошли прения сторон по делу о смертельном ДТП с участием актера. Прокурор запросил для него 11 лет колонии. Суд огласит приговор 8 сентября.

Вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов сел за руль и на скорости врезался в фургон курьера Сергея Захарова в центре Москвы. Водитель грузовика умер от травм через несколько часов после ДТП. Помимо алкоголя, в организме актера нашли следы наркотиков.