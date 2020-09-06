facebook_pixel
    06 сентября 2020, 08:05

    Наргиз раскритиковала поведение Ефремова в суде

    Андрей Иванов

    Певица Наргиз в эфире НТВ рассказала, что до начала суда жалела Ефремова. Потом она свое отношение к актеру поменяла. По словам Наргиз, Ефремов начал хамить родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова, а процесс перерос в «не просто какой-то балаган».
    Наргиз раскритиковала поведение Ефремова в суде

    «Когда я вижу, что это начинает уже перерастать в не просто какой-то балаган… Когда я вижу, что Михаил Ефремов начинает хамить родственникам потерпевших, когда я вижу, как он сидит на заседаниях суда…», — сказала певица.

    Наргиз назвала Ефремова больным человеком и подчеркнула, что это не проблемы общества, а его собственные. Она призналась, что хочет перестать следить за ходом дела Ефремова, но все равно наблюдает за происходящим в суде.

    3 сентября в Пресненском суде Москвы прошли прения сторон по делу о смертельном ДТП с участием актера. Прокурор запросил для него 11 лет колонии. Суд огласит приговор 8 сентября.

    Вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов сел за руль и на скорости врезался в фургон курьера Сергея Захарова в центре Москвы. Водитель грузовика умер от травм через несколько часов после ДТП. Помимо алкоголя, в организме актера нашли следы наркотиков.

    Новости SMI.FM