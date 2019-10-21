Матерящихся старшеклассников напугали мутациями ДНК

«Какой ты, такой и мир» — так назывался этический час в модельной библиотеке № 35. Библиотекарь Татьяна Выдрина рассказала подросткам о сквернословии. Она сообщила, что в период царствования Алексея Михайловича нецензурная брань каралась смертной казнью. Сейчас мат разрушает хромосомы, гены и ДНК.

«При брани гены корежатся и рвутся хромосомы, гены меняются местами. Запускается программа самоликвидации — человек быстро стареет, деградирует», — сообщили девятиклассникам.

На сайте администрации Уфы сказано, что продолжать материться можно, если хочется стать неудачником и ничего не добиться в жизни.