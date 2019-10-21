Матерящихся старшеклассников напугали мутациями ДНК
На этическом часе, который состоялся в одной из городских библиотек Уфы, девятиклассникам рассказали о вреде нецензурной лексики. Они узнали, что использование мата в разговоре приводит к преждевременному старению и влияет на гены. Информация об этом появилась на сайте администрации города.
«Какой ты, такой и мир» — так назывался этический час в модельной библиотеке № 35. Библиотекарь Татьяна Выдрина рассказала подросткам о сквернословии. Она сообщила, что в период царствования Алексея Михайловича нецензурная брань каралась смертной казнью. Сейчас мат разрушает хромосомы, гены и ДНК.
«При брани гены корежатся и рвутся хромосомы, гены меняются местами. Запускается программа самоликвидации — человек быстро стареет, деградирует», — сообщили девятиклассникам.
На сайте администрации Уфы сказано, что продолжать материться можно, если хочется стать неудачником и ничего не добиться в жизни.