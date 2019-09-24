Напряженная обстановка или проблемы в семье. Почему дети стали массово браться за оружие?

Кировского школьника «накажут» воспитательной беседой за планы расстрелять одноклассников Подробнее

Генерал-майор госбезопасности Александр Михайлов, в прошлом глава-пресс службы Московского управления КГБ СССР отметил, что похожая ситуация складывалась в стране в начале XX века. По его словам, в стране тогда не было ни Интернета, ни мобильных телефонов. Однако молодежь прибегала к насильственным действиям, в том числе против своих сверстников. Он объяснил, что напряжение в обществе серьезно отражается на психике подростков. Подростки пытаются выразить протест сложившейся в последнее время напряженной обстановке. Однако проявляют его в самых извращенных формах.

«Мы должны знать, что чем выше напряжение в обществе, тем сложнее процессы в психике подростков. Это только на первый взгляд кажется, что дети исключены из всеобщей турбулентности нашего общества. На самом деле, прямо или косвенно на них воздействует напряженная обстановка», — заявил Михайлов.

Специалист по криминологии и уголовно-исполнительному праву Елена Бочкарева, в свою очередь, отметила, что немаловажным фактором является взаимоотношения в семье. К тяжелым последствиям может привести дефицит общения. Родители должны общаться с детьми, стараться их понять.

«Серьезный аспект криминогенной семьи — утрата связи между детьми и родителями. Родители перестают пользоваться у детей авторитетом, между ними утрачивается доверительная связь. Ребенок становится практически неуправляемым», — объяснила Бочкарева.

Еще одним фактором, порождающим подростковую преступность, являются недостатки системы школьного образования. Зачастую у учащихся в средних классах снижается успеваемость. Это приводит сразу к трем конфликтам. При этом подросток фигурирует во всех трех: с учителями, с родителями, с классом. Эти конфликты необходимо вовремя разрешать.