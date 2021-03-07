Направить маткапитал на улучшение жилья в России стало проще

Чтобы направить материнский капитал на улучшение жилищных условий больше не понадобятся сведения из акта по строительным работам. Достаточно будет выписки из Росреестра о собственности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ. Гражданам будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности», — сообщил сайт Кабмина.

В правительстве напомнили, что с 2021 года размер маткапитала увеличили до 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей — на второго. Эти деньги можно потратить на покупку или строительство жилья, обучение или на формирование накопительной части пенсии матери.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил сделать материнский капитал в России прогрессивным и выплачивать за каждого последующего родившегося ребенка больше денег, чтобы семьи богатели. Сенатор Валерий Рязанский поддержал эту идею и отметил, что вопрос увеличения маткапитала — это лишь вопрос экономики.