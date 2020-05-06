Наполняем холодильник зеленым. Как спасти кожу под медицинской маской?

Умываться дважды в день и правильно питаться — главные условия сохранения здоровой кожи, несмотря на дискомфорт из-за маски. Советами по уходу за собой в условиях пандемии поделилась врач-косметолог Ольга Содель.

«Умываться два раза в день правильно подобранными средствами, желательно подобранными с врачом-косметологом. И обязательно протирать лицо тоником, восстанавливать уровень pH. Сейчас летом SPF-кремами, чтобы не было химической реакции. Самые элементарные правила гигиены — умываться, менять вовремя маски, следить за питанием», — рассказала «360» врач-косметолог Ольга Содель.

Важно вовремя менять маски: многоразовые — регулярно стирать, а одноразовые — выбрасывать не реже чем каждые четыре часа. Кроме этого и самой необходимой гигиены, важно внимательно отнестись к своему питанию. В первую очередь, следует исключить простые углеводы, которые человек поглощает со сладким и алкоголем. Это может вызвать дефицит витаминов группы В.

Еще один совет — заменить подсолнечное масло на оливковое, льняное или кокосовое. В растительном масле высокая концентрация Омега-6, которая только усилит воспалительный процесс.

Включаем много зеленых овощей. Холодильник должен быть забит яблоками, сельдереем, листьями салата, кабачками. Все зеленое, максимально полезное Ольга Содель.

Большое количество фруктов овощей, как заметила Содель, положительно скажется и на теле, и на коже.

Последний совет — промывать нос морской солью. Так человек будет держать увлажненными слизистую.