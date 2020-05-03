Наплыв туристов в разгар пандемии обеспокоил власти Крыма

Безответственные россияне продолжают приезжать на отдых в Крым в разгар пандемии коронавируса. Для них ограничений не существует. Нарушители самоизоляции селятся в незарегистрированных мини-отелях на побережье.

«Вчера мне звонили коллеги, Черноморский район, Сакский, Ленинский — приезжих очень много. Незаконные мини-отели, кто занимался таким бизнесом, заполнены почти все», — приводит РИА «Новости» слова главы Крыма Сергея Аксенова.

Он призвал владельцев таких нелегальных отелей не гнаться за заработком, так как на полуострове может случиться вспышка инфекции, которую завезут из других регионов.

Во время заседания оперативного штаба по противодействию пандемии глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк отметил, что 2 мая в Крым прилетели 11 самолетов, которые привезли 446 пассажиров. Трех из них отправили в обсерватор на карантин.

На полуострове сейчас действуют жесткие ограничения в связи с распространением вируса. Режим самоизоляции продлили до 11 мая. Всех приезжающих в регион с 1 мая будут отправлять на карантин, если у них нет местной регистрации или собственности в Крыму.

Всего в республике с начала пандемии выявили 105 случаев заражения. В России медики нашли коронавирус у 134 687 человек. От COVID-19 умерли 1280 инфицированных.