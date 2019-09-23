«Наплевать на общество»: Аскеров обрадовался возвращению Друзя в клуб

Возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?» назвали позором Подробнее

Аскеров признался, что новость о возвращении Друзя в клуб сильно обрадовала его. Он также пренебрежительно высказался в адрес недовольных этим событием, заявив, что ему безразлично мнение простых людей.

«Я просто счастлив. Когда хороший человек вернулся и играет — это же хорошо. Да, мне наплевать на общество. Все. Мне на-пле-вать», — сказал Аскеров.

Телекомпания «Игра ТВ» позволила Друзю вернуться в шоу. Бывший главный редактор телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что во избежание репутационных потерь телекомпании «Игра ТВ» этого нельзя допускать.

В начале года произошел скандал. Главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Друзя в попытке получить ответы на вопросы в его шоу за вознаграждение. Магистр в ответ заявил, что Бер сам предлагал поделиться ответами в обмен на часть выигрыша. Их обоих отстранили от участия в программах.